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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند تهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير القانونية

بعد ترحيل 104 مهاجرين إلى البلاد..

الهند
الهند
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هدد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، باتخاذ إجراءات صارمة بشأن الهجرة غير القانونية، وذلك بعد ترحيل الولايات المتحدة 104 مهاجرين غير قانونيين على متن طائرة عسكرية أمريكية.

وقال جايشانكار في البرلمان إن من واجب الدول إعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في الخارج. 

كما أضاف أن الهند تتواصل مع الحكومة الأمريكية لضمان عدم إساءة معاملة العائدين. وأكد أن عمليات الترحيل ليست جديدة، حيث تم طرد أكثر من 15 ألف هندي من الولايات المتحدة منذ عام 2009، نصفهم في السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار إلى أن التركيز يجب أن يكون على فرض إجراءات أكثر صرامة في ملف الهجرة غير القانونية، مع العمل في الوقت ذاته على تسهيل إجراءات التأشيرات للمسافرين القانونيين.

وزير الخارجية