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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تركيا تكشف أولوياتها في سوريا: استقرار وأمن دون تحديد تفاصيل القواعد العسكرية

الشرع
الشرع
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كشف مصدر بوزارة الدفاع التركية أن أولوية أنقرة في سوريا هي إرساء الاستقرار والأمن، والقضاء على الجماعات المسلحة. وأضاف المصدر أن الحديث عن اتفاقات لإنشاء قواعد عسكرية تركية في سوريا سابق لأوانه.

وأوضح المصدر أن تركيا ستناقش مع الإدارة السورية الجديدة خلال المحادثات التي ستُجرى هذا الأسبوع، توقيع اتفاق دفاع مشترك يشمل إنشاء قاعدتين جويتين تركيتين وتدريب الجيش السوري. كما أشار إلى أن الجانبين يتفقان على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومكافحة المسلحين.

وأكد المصدر أن تركيا مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم لتحسين قدرات الجيش السوري، لكن من المبكر الحديث عن تفاصيل دقيقة بشأن القواعد العسكرية.

مصدر سوريا