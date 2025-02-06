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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة العريش تُشارك في الملتقي القمي لقادة الاتحادات الطلابية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شاركت جامعة العريش في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية ، الذي تم إقامته خلال الفترة من ١ فبراير حتي ٤ فبراير ٢٠٢٥م ، تحت شعار "اتحاد طلاب الجمهورية" بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ ، وشهدت فعاليات الملتقى عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الاتحادات الطلابية في مصر ، وإقامة حفل تنصيب اتحاد طلاب الجمهورية ، وإقامة جلسة حوارية مع النائب أحمد فتحي - عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة ، كما تضمنت فعاليات الملتقى ورش عمل ذاتية تناقش مدى إمكانية استحداث أنشطة طلابية جديدة ، كما شمل البرنامج رحلات ترفيهية وأنشطة رياضية وثقافية لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب المشاركين.

وذلك تحت رعاية الدكتور/ محمد ايمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور/ كريم حسن همام - مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة ، والدكتور/ حسن الدمرداش - رئيس جامعة العريش ، ومتابعة الدكتور/ محمود إبراهيم - المشرف العام علي الأنشطة الطلابية ، وتحت إشراف وحضور المهندس/ محمد ابو حطب - مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال كلمته المسجلة في الملتقى ، أن الأنشطة الطلابية تُعد جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية ، كما تسهم في بناء شخصية الطالب وإعداده لسوق العمل ومتطلبات المستقبل ، كما شدد الوزير على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضع دعم الأنشطة الطلابية على رأس أولوياتها ، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الطلاب في مختلف المجالات، وربط التعليم بالإبداع والابتكار.

وأشار الدكتور/ حسن الدمرداش - رئيس جامعة العريش أن المشاركة في هذا اللقاء تأتي في إطار حرص الجامعة الدائم على إعداد جيل واعٍ ومؤهل لتولي المسؤوليات القيادية في المستقبل ، كما أكد سيادته أن هذه اللقاءات تهدف إلى تنمية مهارات القيادة لدى الطلاب وتعزيز وعيهم بدورهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع ، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

كما أشار أبوحطب إلى أن الطلاب استفادوا من التجارب والخبرات التي قُدمت خلال المُلتقي ، مما سيُساهم في تطوير قدراتهم الشخصية والأكاديمية ، كما عبَّر رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه عن سعادتهم بهذه الفرصة التي اُتيحت لهم للمشاركة في الملتقي الذي يُعزز التعاون بين مختلف الجامعات لتبادل المعرفة والخبرات .

اتحاد طلاب الجمهورية الإدارة العامة لرعاية الطلاب الاتحادات الطلابية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور المدينة الشبابية بشرم الشيخ