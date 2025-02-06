بنك مصر يوقع عقد حساب وسيط مع "سوديك" و"الصافي" لدعم التحول الرقمي

في خطوة تعكس التزامًا بتعزيز التحول الرقمي ودعم القطاع العقاري، أعلن بنك مصر عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وشركة الصافي للتطوير العقاري، وذلك لإنشاء حساب وسيط (Escrow Account) يهدف إلى تسهيل العمليات المالية بين الأطراف الثلاثة، مما يعزز من كفاءة الأداء المالي وتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات الرقمية الحديثة.

توقيع الاتفاقية وحضور القيادات المصرفية والعقارية

تم توقيع الاتفاقية بحضور نخبة من القيادات المصرفية والتنفيذية، حيث وقعها كل من:

أحمد القاضي، رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات ببنك مصر.

المهندس أيمن عامر، مدير عام شركة "سوديك".

المهندس صافي وهبة، رئيس مجلس إدارة شركة الصافي للتطوير العقاري.

كما شهد حفل التوقيع محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، إلى جانب عدد من قيادات البنك والجهات المشاركة.

مشروع "أوجامي" بالساحل الشمالي: فخامة وابتكار معماري

تأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم مشروع "أوجامي"، أحدث مشروعات "سوديك" في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي يعد تحفة معمارية تجمع بين الفخامة والابتكار.

يضم المشروع وحدات سكنية تحمل علامة "نوبو" الفاخرة، إلى جانب فندق عالمي، ويمتد على مساحة 440 فدانًا بإطلالة خلابة على 11 كم من الشواطئ الصناعية. كما يتميز بواجهة شاطئية رملية بطول 800 متر، ليشكل وجهة مثالية لأصحاب الذوق الرفيع الباحثين عن أسلوب حياة راقٍ في قلب الساحل الشمالي.

تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي والعقاري

أكد أحمد القاضي، رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية ببنك مصر، أن هذه الاتفاقية تعكس رؤية البنك في دعم التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الحساب الوسيط يمثل أداة استراتيجية لإدارة الحركات المالية بأمان وفعالية.

وأضاف أن بنك مصر يحرص على دمج أحدث الخدمات التكنولوجية في معاملاته المصرفية لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز كفاءة العمليات المالية.

من جانبه، أكد محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، أن الاتفاقية تعزز العلاقة الاستراتيجية الممتدة مع "سوديك"، وتسهم في تطوير حلول الدفع الرقمية، مما يدعم تحقيق أهداف الشمول المالي وتيسير المعاملات التجارية.

شراكة استراتيجية لدعم التنمية العقارية في مصر

أعرب المهندس أيمن عامر، مدير عام "سوديك"، عن سعادته بالتعاون مع بنك مصر ومجموعة الصافي، معتبرًا أن الاتفاقية تعكس المصداقية الكبيرة للشركة كمطور عقاري قوي يتمتع بثقة المؤسسات المالية الرائدة في السوق المصري.

كما أشار المهندس صافي وهبة، رئيس مجلس إدارة شركة الصافي للتطوير العقاري، إلى أن الاتفاقية تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع المصرفي والعقاري، حيث تجمع بين خبرة بنك مصر في تقديم الحلول المصرفية المتطورة، وتميز "سوديك" في تطوير المشروعات العقارية الفاخرة، ودور "الصافي" كشريك استراتيجي يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال.

بنك مصر: التزام بالابتكار والاستدامة المالية

يواصل بنك مصر جهوده في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهل العمليات المالية وتعزز كفاءة الخدمات المصرفية، بما يتماشى مع استراتيجيته لدعم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية وعقارية رائدة إقليميًا ودوليًا.