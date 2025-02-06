محامي جوني ديب يعلق على جاستن بالدوني وبليك ليفلي

في تطورات قضية التحرش الجنسي المتهم فيها المخرج والممثل جاستن بالدوني من زميلته الممثلة بليك ليفلي، أدلى بنجامين تشو، محامي النجم جوني ديب، بتصريح حول الجدل القانوني الدائر بينهم والذي بدأ في فيلم It Ends With Us، وذلك خلال ظهوره في برنامج Law&Crime Sidebar مع جيسي ويبر، ووصف النهج القانوني الذي يتبعه جاستن بالدوني بأنه “عدواني للغاية”.

وقال تشو: “أعتقد أنه نهج عدواني للغاية”، مشيرًا إلى قرار بالدوني الأخير بإطلاق موقع إلكتروني يحتوي على شكواه وجدول زمني مزعوم للأحداث في القضية وادلة تبرأه من الاتهام الذي قدمته ضده ليفلي، أمر مثير للإعجاب للغاية، وعادة لا تقوم بمثل هذه الخطوة قبل جلسة استماع، لكنني متأكد من أنهم تحققوا من الأمر بعناية، وتحققوا من صحة المواد جيدًا.

يذكر ان الموقع الإلكتروني الذي اطلقه بالدوني يكشف عن رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني بينه وبين بليك ليفلي ويحتوي على المحتويات المتعلقة بالمحادثات بين بالدوني، وزميلته وزوجها النجم رايان رينولدز، وعلق تشو قائلاً: “بالتأكيد، نشر مذكرة قضائية لا يبدو لي أمرًا يتجاوز الحدود، وهذه مستندات قانونية متاحة في السجلات العامة، لكن عندما نبدأ في الدخول إلى الأمور المتعلقة بمنتجات العمل القانوني أو الوثائق التي تحمل طابع المرافعة، عندها أعتقد أننا نقترب من تجاوز الخط الفاصل”.

يذكر ان بالدوني بعد اتهام ليفلي له قدم دعوى مضادة ضدها وضد زوجها وقدم ادلة تبرأه من القضية وادعاءات ليفلي الكاذبة وايضا وضع رسائله في غير سياقها وبعد تعاطف الناس معها في بداية القضية كسب بالدوني الكثير من التعاطف.