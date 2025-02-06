قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مشروعين للتدريب العملي المشترك بمحافظتي الشرقية والوادي الجديد، لتحديد مدى جاهزية أجهزتهما التنفيذية فى مجابهة وإدارة الأزمات والكوارث وإزالة الآثار المترتبة عليها.

وتم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات ومعسكر الإيواء العاجل بالمحافظتين لمواجهة المواقف الطارئة، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية.

جاء ذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومحافظ الشرقية ومحافظ الوادي الجديد .

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية مجمعة للجامعات المصرية بمقر جامعة القاهرة لـ10 جامعات حكومية وخاصة، تضمنت الندوة إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تحيط بالدولة المصرية والمتغيرات الحالية على المستويين الدولى والإقليمى، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من العروض والأعمال الفنية للطلبة التى تعبر عن حب الوطن .

وفى إطار إعداد أجيال من شباب مصر مسلحة بالعلم والوعى والإنضباط والقيم الوطنية التقى محمـد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لمتابعة تطوير الأداء بمدارس التأسيس العسكرى، حيث تناول اللقاء عرض الجهود التى قامت بها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى ساهمت فى نجاح منظومة التأسيس العسكرى بالمدارس وكان له مردود إيجابى على النواحى التعليمية والإنضباطية والسلوكية للطلاب، كما تناول اللقاء مقترحات إنضمام أعداد جديدة من المدارس لنظام التأسيس العسكرى.