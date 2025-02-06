الداخلية تواصل مكافحة جرائم تصنيع وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بمشاركة مديريتى أمن القاهرة والجيزة والأجهزة الأمنية المعنية من الآتى: ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية "بدون ترخيص".. وعُثر بحوزته على 2 بندقية خرطوش 10 طبنجات 3 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الاعيرة - مجموعة من أجزاء وقطع غيار وأدوات التعديل والإصلاح– مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامي.

مديرية أمن الجيزة

ضبط تاجر "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" وعُثر بحوزته على 3 بنادق خرطوش عدد من الطلقات مبالغ مالية عملات "محلية " من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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