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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري المصري.. بن حموده وعبده يحيى يقودان غزل المحلة أمام مودرن

غزل المحلة
غزل المحلة
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أعلن القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو، المدير الفني الجديد لنادي غزل المحلة، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره مودرن سبورت، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد غزل المحلة"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "نايل".

وجاء تشكيل فريق غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: عمرو الجزار، احمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا.
خط الوسط: محمد بن شرقى، احمد فوزى، خالد الأخميمى، عماد ميهوب.
خط هجوم: عبده يحيى، بن حموده.

البدلاء.

يجلس على مقاعد البدلاء: العربي، أسامة أشرف، وادي، جبنه فتاو، جريشه، ياسين.

ويقع فريق مودرن سبورت في المركز الـ 17 من ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الـ 15 برصيد 8 نقاط.

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