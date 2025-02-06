بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في افتتاح المؤتمر الخامس لمنظمة Œuvre d’Orient

شارك اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في افتتاح المؤتمر الخامس لمنظمة Œuvre d’Orient "دور العائلات التربوي وسط التحديات".

شارك أيضًا في افتتاح المؤتمر سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وعدد من مطارنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، يمثلون عضوية مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

كذلك، شارك السفير إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بجمهورية مصر العربية، والمونسينيور باسكال غولنيش، مدير المنظمة، والدكتور إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، و شارلز بيرسونا، مدير المعهد الوطني للتراث، ورئيس مجلس توجيه صندوق مدارس الشرق الأوسط، و فيليب مونييه، نائب رئيس منطقة أوفيرن-رون-ألب، والأب روماني أمين اليسوعي، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بمصر، والفرير جورج عبس، مدير المدرسة، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، والشخصيات المختلفة.

يتضمن اليوم الأول من المؤتمر أيضًا شهادة من فيليب مونييه، نائب رئيس منطقة أوفيرن-رون-ألب، يليها المحاضرة الافتتاحية التي يلقيها الكاتب روبرت سوليه.

وفي المساء، سيتم عرض نتائج الدراسة التي أُجريت على طلاب المرحلة الثانوية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقديم شهادات طلاب مصريين من المرحلة الثانوية.

ويختتم اليوم بالورشة الأولى تحت عنوان "الأمل والنقل عبر الأجيال"، التي ستتضمن شهادات من أولياء أمور مصريين، ومعلمة.

الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الخامس لمنظمة "Œuvre d’Orient"، تقام يومي السادس، والسابع من فبراير الجاري، وذلك مدرسة دي لاسال (الفرير)، بالظاهر بالقاهرة.

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