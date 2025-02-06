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الخميس 06 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

التنسيقية تحتفل بانتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

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احتفلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بانتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، في دورته السادسة والخمسون.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، ومحمد شوقي، مدير عصير الكتب، والمستشار محمد  الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة.

واختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث عقدت التنسيقية 4 ندوات ثقافية خلال أيام المعرض، واستقبل صالون التنسيقية عدد من الكتاب والشخصيات العامة وشباب الجامعات المصرية.

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب منبرًا ثقافيًا يحرص ملايين المصريين على زيارته.

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