الدوري المصري.. حسام حسن وارنولد ايبا يقودان مودرن سبورت أمام غزل المحلة

أعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره غزل المحلة، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد غزل المحلة"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "نايل".

وجاء تشكيل فريق مودرن سبورت كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، معتز زدام، محمد هلال، وليد علي

خط هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا



البدلاء

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، أحمد عاطف، عبد الله حافظ، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، محمد اميسي، محمد صبري، ضياء السيد، أحمد كباكا.

ويقع فريق مودرن سبورت فى المركز الـ 17 من ترتيب الدورى المصرى برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الـ 15 برصيد 8 نقاط.

