لرد الاعتبار.. تشكيل هجومي متوقع لليفربول أمام توتنهام بكأس الرابطة

يبحث فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، عن الفوز على ضيفه توتنهام هوتسبير، لرد الاعتبار، فى إياب نصف نهائى بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

حيث يستضيف فريق الريدز نظيره توتنهام فى تمام العاشرة من مساء اليوم، وذلك على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات إياب نصف نهائى بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويبحث أرنى سلوت المدير الفنى للريدز ، عن تحقيق الفوز بهدفين عل الأقل وشباك نظيفة من أجل التأهل لنهائى كأس الرابطة والمنافسة على اللقب، بتشكيل متزن.

ومن المتوقع أن يخوض سلوت اللقاء بخطة 4-2-3-1 لليفربول فى مواجهة اليوم.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير.

خط الدفاع: تسيميكاس، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتيه، كونر برادلي.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرج، كودي جاكبو .

خط الهجوم: كورتس جونز، محمد صلاح، ديوجو جوتا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقن بفوز توتنهام على ملعب "توتنهام هوتسبير"، بهدف دون رد، سجله لوكاس بيرجفال فى الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء.

بينما على الجانب الآخر يسعى توتنهام لتعزيز تفوقه فى جولة الذهاب، واستغلال انتصاره بهدف، من أجل ضمان التأهل.