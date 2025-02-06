مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح معرض "يدوي" للحرف والفنون بقصر الأميرة خديجة

افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، معرض "يدوي" للحرف والفنون اليدوية المصرية، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي بمقر قصر "الأميرة خديجة" بحي حلون بالقاهرة.

شهد الافتتاح الدكتور محمد سليمان، القائم بأعمال نائب مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء أحمد إبراهيم القزاز، رئيس حي حلوان، والدكتور عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، وعيسى الشريف، عضو مجلس الشورى، وأحمد وحيد، مدير التربية والتعليم بحلوان، وأيمن منصور؛ مدير قصر الأميرة خديجة.

وتفقد مدير المكتبة المعرض، واستمع إلى شرح من مسؤولي الأجنحة، وأشاد بمستوى المعروضات، وارتفاع مستواها الفني.

وقال مدير المكتبة، إن مكتبة الإسكندرية ترحب بالمشاركين في المعرض لعرض إنتاجهم خلال فترة إنعقاد معرض الإسكندرية للكتاب، لإتاحة المزيد من الفرص أمامهم، كما تدرس المكتبة إمكانية تنظيم معرض دائم لهم داخل قصر الأميرة خديحة.

ويُشارك في المعرض ما يزيد عن 60 فنانًا من شباب الفنانين، يقدمون لأكثر من 15 حرفة من الحرف التقليدية الأصيلة ومنها: الخيامية، وصناعة الجلود، والحلى، والمكرمية، والخرز، والتطريز، والرسم بالمسمار، وصناعة العرائس، والتشكيل بالخشب، وغيرها.

ويصاحب المعرض برنامج فعاليات يتضمن عددًا من الندوات التعريفية بالحرف والفنون التقليدية، ومحاضرات عن أسس ومبادئ التسويق وندوة عن المشورة المهنية يقدمها متخصصون في مجال إدارة الأعمال، كما سيتم تنفيذ مجموعة ورش حية تعريفية بالفنون المصرية الأصيلة للكبار والأطفال وذلك على مدار يومي الخميس والجمعة 6 و7 فبراير الجاري.