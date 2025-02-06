محافظ البحيرة تفتتح وحدة الرنين المغناطيسي بمستشفى كفر الدوار العام

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وحدة الرنين المغناطيسي ووحدة جراحة عظام اليد وعظام الأطفال بمستشفى كفر الدوار العام ، والتي تم تجهيزهم بأحدث المعدات الطبية وفقًا لأعلى المعايير، وذلك لتقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين.

كما تفقدت أيضا تطوير وحدة مناظير الجهاز الهضمي وتطوير وتجهيز قسم القىء الدموي بالمستشفى والذى ساهم فى تطويره عدد كبير من المتبرعين وأعضاء مجلس النواب وذلك من أجل رفع كفاءتها فى تقديم الخدمات الطبية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن مستشفى كفر الدوار تستهدف تقديم الخدمة ليس فقط لكفر الدوار بل يمتد ليغطي ما يقارب ثلث المحافظة تقريبا، مشيرة إلى أن تلك الجهود المبذولة تأتي في إطار الخطة الشاملة لتطوير القطاع الصحي، بما يحقق طفرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.

وخلال الجولة التقت المحافظ بعدد من المرضى وذويهم للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية، ووجهت بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للارتقاء بجودة الخدمات، مشددةً على استمرار الجهود لتطوير البنية التحتية للمستشفيات، ودعم الفرق الطبية لضمان تقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين.

وشددت المحافظ على أهمية استمرار جهود التطوير والتحديث بالمستشفى، مؤكدة على ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية للدولة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتحسين كفاءة الأداء، بما يضمن تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز رضاهم.

حضر الافتتاح، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتورة رشا فوزى مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحيه والمبادرات ومحمد بطيشة رئيس مركز ومدينة كفر الدوار والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.