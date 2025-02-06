حملات توعية بأهمية الكشف على الأسنان للأطفال بالإسكندرية

نظمت ادارة طب الفم والأسنان بالإسكندرية تحت إشراف الدكتور محمد خميس مدير الادارة والدكتورة نسرين ابراهيم مدير القسم الوقائي للأسنان، وبالتنسيق مع الدكتور محمد عبد الفتاح مدير عام إدارة برج العرب، حملة منع تسوس أسنان الأطفال وتطبيق الفلورايد.

وذلك خلال الفترة من ١-٦ فبراير ٢٠٢٥ في المركز الصحي الجديد ببرج العرب والتي استهدفت الأطفال من عمر ٦ إلى ١٢ عام، وتضمنت الحملة الكشف على أسنان الأطفال المترددين على المركز وتطبيق مادة الفلورايد كوقاية لحماية الأسنان من التسوس.

أوضحت الدكتورة نسرين إبراهيم أن مادة الفلورايد تعمل علي تقوية طبقة المينا للأسنان ومنع نمو البكتيريا الضارة المؤدية إلي التسوس بالإضافة إلي الحفاظ علي الاسنان اللبنية والدائمة من التسوس والتي تحول دون اللجوء الي الحشوات العلاجية المكلفة.

كما تم أيضاً خلال الحملة تقديم التثقيف الصحي للأطفال حول كيفية العناية بصحة الفم والأسنان وتنظيم مسابقات ترفيهية وتعليمية للأطفال لتعزيز الوعي بصحة الأسنان.

وبعد نجاح الحملة فقد دعا الدكتور محمد خميس إلى تعميم الفكرة على مختلف المناطق الطبية وقدم الشكر لجميع فرق العمل المشاركة لتقديم خدمات الأسنان و التثقيف الصحي لنجاح الحملة و إقبال و رضا الأطفال وذويهم.

وجاء ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية والدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي و الرعاية الأساسية.