بالفيديو.. محلل سياسي: ما طرحه ترامب أحدث صدمة عالمية

قال الدكتور مراد حرفوش، المحلل السياسي، إن الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدثت صدمة عالمية، لذلك ردود الفعل القوي والساخطة ليست فقط من العالم العربي وقادته بل من كل دول العالم التي أظهرت بالأمس رفضها لهذا المخطط ورفض التهجير.

وأضاف في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مخطط التهجير لم يشجعه إلا دولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو المتطرفة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام العالمية نقلت رفض دول الاتحاد الأوروبي لخطط ترامب في تهجير الفلسطينيين من غزة، حيث تحدث وزارة الخارجية الألمانية أن ذلك يهدد مستقبل قطاع غزة وحل الدولتين ولم يتفاعل إيجابيا مع هذه الخطة سوى أركان حكومة الاحتلال المتشددة.

وتابع أن الإعلام الإسرائيلي تحدث عن أن طرح ترامب غير متوقع وشبه حلم للاحتلال الإسرائيلي وهي نقطة سوف يتناقلها كتاب الرأي بواقعية وقد تكون مجرد بالون اختبار أو ابتزاز، "ترامب ليست المرة الأولى التي يطرح فيها خططا غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ، لإحداث صدمة قبل طرح ما يريده من باب إحداث صدمة".