انطلاق منافسات اليوم الختامي من بطولة كأس العالم للقوة البدنية

انطلقت منافسات اليوم الخامس والختامي لمنافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية، المقامة حاليا في أحد الفنادق الكبرى بالهرم، في نسختها الثالثة، والتي بدأت في 1 نوفمبر الجاري.

وتقام اليوم منافسات الديد ليفت كافة الأعمار السنية والموازين بجانب منافسات ديد ليفت "رو" و"سينجل" و"مالتي".

وتشهد منافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية، سيطرة كبيرة من لاعبي مصر، حيث حصدوا 131 ميدالية متنوعة بواقع 66 ميدالية ذهبية،و 36 ميدالية فضية، و29 ميدالية برونزية.

ويشارك في البطولة 630 لاعبا ولاعبة يمثلون 23 دولة وهم: "أستراليا والجزائر وايرلندا وكازاخستان وقيرغستان وروسيا والسعودية وسوريا وبريطانيا وتركيا وفرنسا والهند ونيجيريا واليمن والعراق ولبنان وصربيا وأوكرانيا والمجر ونيجيريا والمغرب وفلسطين بجانب مصر البلد المستضيف".

ونجح الاتحاد المصري للقوة البدنية برئاسة اللواء محمود بركات في إقامة نسختين مميزتين على مدار العامين السابقين، الأولى في الغردقة عام 2023، والثانية في شرم الشيخ عام 2024، وحظيت النسختان بإشادة واسعة من مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة وجميع المشاركين الذين أشادوا بالتنظيم.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وافق على دعم النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية وتسهيل كافة متطلبات البطولة من أجل أن تخرج بصورة تليق باسم مصر التي أصبحت قبلة البطولات العالمية.