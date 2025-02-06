تعرف على اختيارات بابافاسيليو الأولى لتشكيل غزل المحلة أمام مودرن سبورت

أعلن القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مودرن سبورت، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق غزل المحلة، اليوم الخميس، نظيره مودرن سبورت على ملعب استاد المحلة، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا.

ويقود التونسي محمد علي بن حمودة تشكيل غزل المحلة أمام مودرن سبورت، في أول مباراة للمدرب بابافسيليو في ولايته الثانية.

وأبرم غزل المحلة 6 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، جاءت كالتالي: عماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز، أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين، والمهاجم الفلسطيني محمود وادي.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يأتي مودرن سبورت في المركز السابع عشر وفي رصيده 7 نقاط.

تشكيل غزل المحلة ضد مودرن سبورت

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - محمد جابر - يحيى زكريا.

خط الوسط: محمد بن شرقي - أحمد فوزي - خالد الإخميمي.

وفي الهجوم: عبده يحيى - محمد علي بن حمودة - عماد ميهوب.