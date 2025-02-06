"الأشموني" يؤدي واجب العزاء في وفاة عم المستشار العسكري لمحافظة الشرقية

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتأدية صلاه الجنازة وتقديم واجب العزاء والمواساة للعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة وللنائب عبد الله الرماح عضو مجلس النواب في وفاة عمه، وذلك بعزبة الرماح التابعة لقرية السلام بمركز بلبيس.

وقدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.

ومن جانبها، أعربت أسرة الراحل الكريم عن تقديرها لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في وفاه فقيدهم الكريم.

ورافق المحافظ في تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، وعدد من القيادات العسكرية ونواب البرلمان.