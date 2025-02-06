السجن المشدد 6 سنوات لعاطل ضبط وبحوزته 150 تذكرة هيروين بالموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات لحيازته المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري بمنطقة الموسكي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم حاز 150 تذكرة الهيروين المخدر وسلاح ناري بمنطقة الموسكي.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنه باتخاذ عينة من المضبوطات تبين أنها لمسحوق بيج اللون متحجر وثبت أنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وكان قسم شرطة الموسكي، تلقى معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على 150 تذكرة من الهيروين المخدر وسلاح ناري وهاتف محمول ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.