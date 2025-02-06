التقرير الطبي لطفلين سقطا من الطابق السادس بعين شمس

تسلمت نيابة عين شمس التقرير الطبي لطفلين يحملان الجنسية السودانية سقطا من الطابق السادس بعين شمس.

وتبين من التقرير اصابة الطفلين بكسور في الذراعين الايمن والايسر ، وجروح بالقدمين، وتم عمل تثبيت كسر عظمتي الشظية والقصبة بسلوك معدنية.

وقالت أسرة الطفلين أنهما سقطا من الطابق السادس و لا يشتبهون في أحد جنائيا مضيفين أن طفليهما كان يلعبان أعلى الشرفة فتسلقاها في غفلة منهما أثناء إعداد والدتهما الطعام.

وتلقي قسم شرطة عين شمس إخطارا من مستشفى هليوبوليس يفيد باستقبالها طفلين مصابين بكسور ادعاء سقوط من علو، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن الطفلين أثناء لعبهما بشقتهما الكائنة بالطابق السادس اختل توازنهما وسقطا في منور العقار فأصيبا إصابات بالغة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.