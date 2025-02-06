جامعة المنوفية تنظم قافلتين طبية وبيطرية بقريتي أشليم بقويسنا وعزبة راتب بطوخ طنبشا

نظمت جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، قوافل طبية و بيطرية مجانية بقريتى اشليم بقويسنا، وعزبة راتب بطوخ طنبشا تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع إدارة شئون المرأة ووحدتي تكافؤ الفرص والسكان وحماية الطفل، مؤسسة حياة كريمة، ومديرية الصحة بالمنوفية، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، وبمشاركة كلية الصيدلة، وكلية الطب البيطري بجامعة المنوفية الأهلية ومديرية الطب البيطري بالمنوفية وإدارة مركز بركة السبع و الأطباء البيطريين بالوحدة،نقابة الأطباء البيطريين بالمنوفية.

أكد الدكتور أحمد القاصد علي أن جامعة المنوفية تحرص علي المساهمة في تنفيذ خطط الدولة التنموية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلي ان الجامعة تواصل إطلاق المزيد من القوافل للقرى الاكثر احتياجابالمحافظةوذلك في إطار المبادرات الرئاسية (حياة كريمة)،مبادرة( بداية ) تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،و تخفيفاً عن كاهل المواطن والنهوض بالمستوى المعيشي للأسرة المصرية وتنمية الثروة الحيوانية ،مضيفاً أن الجامعة تقدم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وتعمل على تنمية الثروة الحيوانية بالقرى وتقديم التوعية اللازمة لزيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطنى مضيفاً أن القافلة الطبية ضمت كوادر طبية متميزة من أعضاء هيئة التدريس من كليتي الطب والطب البيطري ،وطلاب الكليتين.

وأشار الدكتور صبحي شرف أن قطاع خدمة المجتمع أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتوفير المزيد من الرعاية والإهتمام بالفئات الأولي بالرعاية في المجتمع، والمشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين في مجالات متعددة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، بما يساهم فى دعم الدور المجتمعى و التنموي الخدمي للجامعة ومسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته.

هذا وقد قامت القافلة الطبية بالكشف على كبير من الحالات المرضية وصل الى 579 حالة منهم ٨٥ حالة جلدية، ٩٨باطنة، ٩٦ أطفال، ٧٥ رمد، ٧٧ صدر، ٩٣عظام، فضلا عن القيام بتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة لمستشفي الجامعة.

وقامت القافلة البيطرية بالكشف على عدد كبير ومتنوع من الثروة الحيوانية بالقرية وبلغ عدد المستفيدين منها ٩٠٠حالة، منهم ٨٠٠حالة طيور ،تم فحص الباطنة لعدد ٤٠ حالة كما تم عمل السونار لعدد ٥٠ حالة من الحيوانات وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض مجانًا

اشرف على القوافل الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، الدكتور أحمد الفيومي عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عاطف عبد الجليل مدير برنامج الطب البيطري بجامعة المنوفية الأهلية، والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة.

وشارك في أعمال القافلة الدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة،وحضورالدكتور السيد جليلة وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ايمان باظة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة،. اسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية. والدكتور محمد الشاطبي مدير المركز العلمي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بالقاهرة وباحث بمعهد بحوث صحة الحيوان بكفر الشيخ، ودكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور صبري الفخرانى مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، بمشاركة عدد كبير من الطلاب وذلك لإكسابهم المهارات والتدريب العملي تحقيقًا لرسالة الكليتين .