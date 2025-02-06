فيلم Têtes Brûlées للمخرجة ماية عجمية في عرضه العالمي الأول بمهرجان برلين

ينطلق فيلم Têtes Brûlées للمخرجة ماية عجمية عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي قسم أجيال +، حيث يُعرض 6 مرات خلال فترة المهرجان الممتدة من 13 إلى 23 فبراير الحالي.

ويشهد الفيلم عرضه الأول للجمهور العام يوم الإثنين 17 فبراير الساعة 7:15 مساءً في HKW 1 قاعة ميريام ماكيبا.

ثم يعرض أربع مرات أخرى في التواريخ التالية:

● الثلاثاء 18 فبراير: 7:15 مساءً — Cubix 6

● الخميس 20 فبراير: 10 صباحًا — Zoo Palast 2

● الجمعة 21 فبراير: 9:30 صباحًا — مسرح Bluemax

● الأحد 23 فبراير: 4:15 مساءً — Cubix 6



فيلم Têtes Brûlées هو قصة نضج تشكلها مأساة إيا البالغة من العمر 12 سنة وهي تتعامل مع الخسارة المفاجئة لأخيها الأكبر يونس، الذي تقاسمت معه رابطة قوية لا تنفصم. في خضم عملية حزن شديدة ومعقدة، تستعين إيا بمهاراتها الإبداعية وقدرتها على الصمود ودعم أصدقاء يونس للتكيف مع رحيله وشق طريقها نحو النضج، وهو إنتاج بلجيكي تونسي مشترك.



Têtes Brûlées من إنتاج كوموكو وإنتاج مشترك بين كويتزالكواتل و1080 فيلمز، وكتبته وأخرجته المخرجة وكاتبة السيناريو البلجيكية التونسية الدنماركية ماية عجميه زلامة. تخرجت زلامة في مدرسة LUCA للفنون، وتعد المؤسس المشارك ورئيس ASBL Bledarte - وهي جمعية مقرها بروكسل تعمل على تعزيز التعبير وتمكين الشباب المهاجرين من خلال الفن والثقافة. حصل الفيلم على دعم من عدة جهات منهم صندوق شاشة بروكسل، وصندوق فلاندرز للوسائط السمعية والبصرية (VAF)، ومركز السينما والوسائط السمعية والبصرية في اتحاد والونيا-بروكسل.



عمل على إنتاج الفيلم كل من مارك جوينز (HERE, GHOST TROPIC) ونبيل بن يدير (ANIMALS)، وقام بتصويره جريم فانديكيركوف (HERE, GHOST TROPIC)، ومونتاج ديتر ديبنديل، وتصميم الإنتاج إيف مارتن. الفيلم من بطولة صفاء غرباوي، مهدي بوزيان، منير عمامرة، عدنان الهرواتي، صابر طابي، نيكولاس ماكولا، مهدي زيلما، ومونيا طيب. تتولى MAD Distribution توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.