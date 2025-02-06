وزير العدل يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر

استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والجهات التابعة للأمم المتحدة.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفيرة إلينا بانوفا والوفد المرافق لها، مشيدًا بما تم تحقيقه من إنجازات مشتركة، وذلك بفضل التعاون المثمر والبناء بين الجانبين، مؤكدًا أن الدولة المصرية عازمة على تطوير منظومة العدالة من خلال رؤية متكاملة تستخدم فيها أحدث التقنيات، لمواكبة التطور التكنولوجي، ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب العملي والمستمر.

وأبدت السفيرة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة سعادتها باللقاء، مؤكدةً تطلعها إلي مزيد من التعاون مع وزارة العدل بما يحقق تطوير منظومة العدالة.