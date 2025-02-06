محافظ الجيزة يسلم 53 موتوسيكل مجهزًا طبيًا وكرسى كهربائيًّا لذوى الهمم

سلم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ١٨ موتوسيكل مجهزا طبياً و ٣٥ كرسى كهربائيا لذوي الهمم والقدرات الخاصة مقدمة من مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية للعمل على دعمهم وتسهيل حركتهم.

وأكد محافظ الجيزة اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم لدعم الخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل معيشتهم.

وأشاد محافظ الجيزة بدور جمعية مصطفى وعلي أمين الخيرية ومساهمتهم الفعالة في دعم الأسر الأولي بالرعاية، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.

وثمن محافظ الجيزة، الدور الحيوي لتلك المؤسسات المجتمعية في دعم قضايا تنمية المجتمع مؤكدا على إستمرار التعاون بما يحقق الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لمواطني الجيزة.

وخلال تسليم الكراسي المتحركة والموتوسيكلات حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الاستماع إلى مطالبهم، معربًا عن سعادته بلقائه بهم.

واشار محافظ الجيزة إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وحضر فعاليات تسليم الكراسي المتحركة والموتوسيكلات المجهزة طبياً ، الدكتورةهند عبد الحليم نائب المحافظ محمد نور الدين السكرتير العام وصفية مصطفي أمين رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية .