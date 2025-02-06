رجال أعمال إسكندرية تلتقي القنصل الفلسطيني لبحث فرص التعاون

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور وفيق أبو سيدو، القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، بحضور كل من الدكتور محمد محرم، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد الحداد، مدير مكتب القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، لمُناقشة فُرص تعزيز التعاون المُشترك بين البلدين.

وأعرب الدكتور وفيق أبو سيدو، القنصل العام لدولة فلسطين، عن تقديره لحكومة مصر والدول العربية ومنها (المملكة العربية السعودية والأردن) في دعم دولة فلسطين، مؤكدًا على انفتاح دولته على التعاون مع قطاع الأعمال في مصر، في العديد من المجالات.

وأوضح القنصل الفلسطيني، فرص التعاون بين جمعية رجال أعمال إسكندرية وغرف التجارة الفلسطينية واتحاد الصناعات ورجال الأعمال، مشيدًا بدور جمعية رجال أعمال إسكندرية وتطورها الدائم على الصعيدين المحلي والدولي بما يُحقِق التنمية الاقتصادية و تُدعِم الجهود الدبلوماسية.

وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، إن الجمعية ستوفر المِنح والفُرص التدريبية للفلسطينيين المُقيمين في مصر من غير القادرين بمنحهم درجة الماجستير المهني، والالتحاق ببرامج التدريب الفني مما يُعزِز قُدراتهم الإنتاجية ويُكسبهم المهارات والخبرات الضرورية، داعيًا لتبادل المعلومات والخبرات في مُختلف القطاعات بما يُتيح لأعضاء الجمعية الاطلاع على الفُرص المتاحة.

ولفتّ الدكتور محمد محرم، إلى إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مع القنصلية، واقترح زيارة وفد من أعضاء الجمعية إلى غزة للمساهمة في إعادة البناء والإعمار.