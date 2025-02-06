توتنهام يسعى لاستغلال نتيجة الذهاب أمام ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، نحو ملعب "آنفيلد"، في تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، والذي يستضيف نظيره توتنهام هوتسبير.

ويستضيف فريق ليفربول، نظيره توتنهام في إياب نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بين الفريقن بفوز توتنهام على ملعب "توتنهام هوتسبير"، بهدف دون رد، سجله لوكاس بيرجفال في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء.

ويسعى فريق ليفربول للفوز على توتنهام بهدفين دون رد من أجل التأهل المباشر للنهائي، أو على الأقل بهدف، من أجل اللجوء إلى الوقت الإضافى وبعدها لركلات الجزاء، بينما على الجانب الآخر يسعى توتنهام لتعزيز تفوقه في جولة الذهاب، واستغلال انتصاره بهدف، من أجل ضمان التأهل.