إغلاق الملاحة النهرية بأسوان ورفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الأحوال الجوية

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسؤولين برفع درجة الاستعداد القصوى في ظل المتغيرات المناخية المختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظرًا لتقلب الأحوال الجوية وشدة الرياح وضعف الرؤية.

تقلب الأحوال الجوية وشدة الرياح وضعف الرؤية بأسوان

وشدد محافظ أسوان على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة، على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وأسوان / أبو سمبل البري بالتنبية على سائقي الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخي الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات.

وأوضح المهندس بحري سامي البربري، مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، أنه تم التنبيه على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على اختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحي بصفة مؤقتة، لحين تحسن الأحوال الجوية، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية.

اقتراب حدوث عاصفة رياح ترابية في النطاق الجغرافي والإداري للمحافظة

ولفت مدير فرع هيئة النقل النهرى بأسوان بأنه تم في ذات الوقت التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل بتوخي أعلى درجات الحرص والحذر أثناء الإبحار والمناورات وأعمال التراكي، مع اتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار والأمن، وعدم الرعونة وزيادة السرعة وذلك نظرًا لاقتراب حدوث عاصفة رياح ترابية في النطاق الجغرافي والإداري لمحافظة أسوان، وعلى الجميع في حال أي طوارئ سرعة الإبلاغ لتحقيق استجابة وتفاعل فوري مع الموقف إن وجد، وعلى جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين أشغال وأعمال الرباط ومراجعتها، وتأمين محتويات السطح المشمس.

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