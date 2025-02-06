قادمة من اليونان.. العثور على سلحفاة بحرية نادرة بالإسكندرية وتسليمها للجهات المختصة

عثرت الأجهزة المختصة على سلحفاة بحرية كبيرة الحجم بشاطئ 6 أكتوبر في دائرة قسم أول العامرية، حيث تبين أن طولها يبلغ نحو متر واحد، ووزنها يصل إلى 40 كجم.

كما لوحظ وجود علامتين حديديتين على قدميها الأماميتين تحملان بيانات تؤكد تبعيتها لمحمية "أو كلون" باليونان، وتكشف أن عمرها 104 أعوام وتحمل الكود 13159 باسم "تمي سوليمون".

وبناءً على توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتسليم السلحفاة إلى جهاز شؤون البيئة بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الكائنات البحرية.

وفي هذا السياق، قرر جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية نقل السلحفاة إلى مركز حماية السلاحف التابع لوزارة البيئة بمدينة بورسعيد لتلقي الرعاية الطبية قبل إطلاقها، كما تم البدء في مخاطبة الدولة المالكة للكود المسجل عليها.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين ضرورة الحفاظ على الكائنات البحرية المهددة بالانقراض والتنوع البيولوجي، وتسليم أي كائنات مماثلة يتم العثور عليها إلى الجهات المختصة بقطاع المحميات الطبيعية التابع لوزارة البيئة.

يُذكر أن وزارة البيئة توفر قنوات تواصل مستمرة مع المواطنين، سواء للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالحياة البرية أو للإبلاغ عن محاولات الصيد غير المشروع، وذلك عبر الخط الساخن 19808.