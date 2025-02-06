تصفيات تمهيدية لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بشمال سيناء

تتجدد لقاءات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والمراكز والساحات الرياضية بشمال سيناء لكرة القدم الخماسي بإدارة شباب رمانة، على ملعب نادي 6 أكتوبر برمانة، تحت شعار "الرياضة ممارسة" بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وانطلقت المبارة الأولى بين مركز شباب 6 أكتوبر×مركز شباب منشية أبو صقر، حيث فاز مركز شباب 6اكتوبر 5/0.

وأجريت المبارة الثانية بين مركز شباب 6 أكتوبر×مركز شباب رمانة وتم التعادل 1/1.

وأوضح حسن عبد الوهاب، نحن على ثقة بأن هذه الفعالية ستساهم في تعزيز الروح الرياضية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بانتظام، مما يسهم في بناء جيل قوي وصحي.

وتهدف المبادرة إلى القضاء على الفساد والتعرف على القيم والأخلاق لدى النشء والشباب والأسر المصرية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعديل السلوك الخاطئ لدى النشء والتعرف على القيم والأخلاق التي تحلى بها أجدادنا المصريين القدماء وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.