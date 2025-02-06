محافظ المنوفية يفتتح معرض "مبادرة مع الناس" لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، معرض حزب الشعب الجمهوري لبيع منتجات اللحوم بأسعار مخفضة "مبادرة مع الناس" خلف مديرية المساحة بنطاق حي غرب شبين الكوم، بحضور النائب وفيق عزت عضو مجلس النواب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائبة سامية أنسي حبيب عضو مجلس الشيوخ، طارق الوراقي أمين الحزب بالمحافظة، طارق أبو حطب رئيس حي غرب شبين الكوم، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين القيادات التنفيذية والأحزاب السياسية في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بكافة الأصعدة ودفع عجلة التنمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

واطلع المحافظ على جودة اللحوم وأسعارها المخفضة ومدى توافرها بكميات وفيرة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين وسد احتياجاتهم، حيث يباع كيلو اللحمة البقري الصغير 330 جنيه، موجهًا بضرورة التنسيق التام مع الاجهزة التنفيذية للتوسع في إقامة المزيد من معارض اللحوم ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة وإتاحتها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من الغلاء.

وخلال تفقده، أكد محافظ المنوفية على أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية للتوسع في إقامة المزيد من معارض أهلا رمضان والمنافذ الثابتة والمتحركة بنطاق المراكز والمدن وامدادها بكافة السلع الغذائية والاساسية بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض يعد خطوة هامة لوصول السلع في مختلف المناطق بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار لتلبية الاحتياجات اليومية لتقليل التكلفة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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