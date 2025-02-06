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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ترامب: إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة في نهاية القتال

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة في نهاية القتال، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأضاف ترامب، عبر منصته على تروث سوشيال، أن الولايات المتحدة ستبدأ ببطء وحرص بناء ما سيصبح "أحد أكبر وأروع مشروعات التطوير".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع فرق تطوير من أنحاء العالم للتشييد في غزة و"لن تكون هناك حاجة لجندي أمريكي" في القطاع.

وتابع ترامب بقوله: "ستتاح للفلسطينيين الفرصة للعيش بسعادة وأمان وحرية، وسوف يسود الاستقرار في المنطقة". 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاع غزة القتال في غزة