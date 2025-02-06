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الخميس 06 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عيد الشرطة الـ73.. تفاصيل زيارة وفد الشباب والرياضة لأمن القاهرة

صورة من الفعاليات
صورة من الفعاليات
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 استقبلت ‏مديرية أمن القاهرة زيارة  لوفد من مديرية الشباب والرياضة وأعضاء برلمانات مراكز الشباب بالقاهرة لزيارة ديوان قطاع أمن القاهرة لتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة احتفالات الذكرى الـ73 لعيد الشرطة.

حيث كان فى استقبالهم اللواء مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة وعدد من ضباط وضابطات القطاع ، وتم إصطحابهم فى جولة بغرفة عمليات النجدة للتعرف على دورها فى سرعة  تلقى البلاغات من المواطنين وكيفية التعامل معها، كما قام الوفد بتقديم الورود والهدايا العينية بهذه المناسبة.

أعقب ذلك عرض مقطع فيديو عن أوجه التطوير بالمديرية وإداراتها  المختلفة  وفى نهاية الزيارة تم توزيع الهدايا العينية عليهم وتبادل الدروع وإلتقاط الصور التذكارية.

وقد لاقت تلك الزيارة  إعجابهم وإهتمامهم والمشرفين الذين أبدوا خالص الشكر والتقدير لجهاز الشرطة على ما يقدمه من خدمات جليلة للمواطنين وحمايتهم لأمن وإستقرار الوطن.

يأتى ذلك تعظيماً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية بهدف تنمية الوعى لدى الشباب بطبيعة عمل أجهزة الوزارة ودورها فى حماية أمن الوطن والمواطنين.

وزارة الداخلية الشرطة مديرية أمن القاهرة لعيد الشرطة