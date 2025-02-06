رغم الأحوال الجوية.. تداول 37 سفينة في ميناء دمياط

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إنه برغم الأحوال المناخية السيئة التى تتعرض لها بعض المحافظات، فإن ميناء دمياط مستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية ، كما أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، حيث تعامل الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية مع 37 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6865 طنا تشمل : 140 طن ملح معبأ و 1125 طن أسمنت معبأ و 5600 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26563 طن تشمل 8800 طن ذرة و885 طن خشب زان و2000 طن سكر و13815 طن حديد و3815 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1063 طنا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 870 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5126 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 26097 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 62119 طنًا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2372 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6189 حركة .

كما غادر 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى 2250 طن من القمح متجهة إلى صومعة امبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3232 حركة .

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي (RORO ) الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي بعد أن قامت بتفريغ 7 حاويات و 28 تريلا فارغة و مملوءة ورأس شاحنة بإجمالي وزن بضائع وارد 354 طن، كما قامت بتحميل 7 حاويات و13 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و منسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 354 طن متجهه إلي ايطاليا – هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – الدنمارك .