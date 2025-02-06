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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رغم الأحوال الجوية.. تداول 37 سفينة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء  دمياط بياناً قال فيه إنه برغم الأحوال المناخية السيئة التى تتعرض لها بعض المحافظات، فإن ميناء دمياط مستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية ، كما أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، حيث تعامل الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية مع 37 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6865 طنا تشمل : 140 طن ملح معبأ و 1125 طن أسمنت معبأ  و 5600 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26563 طن تشمل  8800 طن ذرة و885 طن خشب زان و2000 طن سكر و13815 طن حديد و3815 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1063 طنا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 870 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5126 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 26097 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 62119 طنًا .

كما غادر  2 قطار بحمولة إجمالية 2372 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6189 حركة .

كما غادر  4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى 2250 طن من القمح متجهة إلى صومعة امبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3232 حركة .
وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS  )  التابعة للخط الملاحي (RORO ) الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي بعد أن قامت بتفريغ 7 حاويات و 28 تريلا فارغة و مملوءة ورأس شاحنة بإجمالي وزن بضائع وارد 354 طن، كما قامت بتحميل 7 حاويات و13 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و منسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 354 طن متجهه إلي ايطاليا – هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – الدنمارك .

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