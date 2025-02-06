تفاصيل مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في أسيوط

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاع الأمن العام محاولة عنصر إجرامى شديد الخطورة، سبق إتهامه فى 11 جناية أبرزها "قتل – مخدرات – سلاح – سرقة بالإكراه – بلطجة" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا أبرزها "شروع فى قتل – سلاح - جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص تمهيداً للإتجار بها.

وباستهدافه وفقاً لإجراءات مقننة بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مقتله وضُبط بحوزته (32 قطعة سلاح نارى "6 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – 16 فرد محلى– طبنجة – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة" - كمية من المواد المخدرة المتنوعة "شابو – حشيش").

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ7,5 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.