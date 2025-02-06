ضبط 12 طن أعلاف ونخالة خشنة مجهولة المصدر بالشرقية

قامت حملة مكبرة برئاسة مدير عام الرقابة بالشرقية بالتنسيق مع قطاع وسط للمرور على الأنشطة والأسواق وتجار التموين بدائرة مركز ومدينة فاقوس.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن و150 كيلو أرز معبأ و5 طن و500 كيلو أعلاف و5 طن نخالة خشنة جميعهم مجهولة المصدر وتم تحرير محضر برقم 2242 جنح مركز فاقوس.

كما تم تحرير 13 محضر مخالفة تموينية ضد تجار تموينين ما بين تصرف في سلع تموينية وعدم ممارسة نشاط وتجميع سلع تموينية وأنشطة أخرى حيث تم ضبط مواد تموينية مدعمه 342 كيلو سكر و280 كيلو زيت و50 كيلو مكرونة، وتم تحرير المحاضر الأتية ( 2240 و 2238 و2237 ).

وكلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.