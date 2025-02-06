مدير تموين القاهرة: أكثر من 100 سوق تم افتتاحها لتوفير السلع للمواطنين

قال ناصر ثابت مدير تموين القاهرة، إن أكثر من 100 سوق تم افتتاحها لتوفير السلع للمواطنين، كما أن التخفيضات من 30 إلى 40%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن وزارة التموين استعدت لشهر رمضان المعظم، ومنذ أسابيع عدة افتتحت أسواق اليوم الواحد بعدد من المحافظات، بتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين، مشيرا إلى أن سوق اليوم الواحد من أفضل الأسواق لتوفير السلع للمواطنين، مؤكدا على وجود تنسيق كامل بين الغرف التجارية والقطاع الخاص والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتضافر الجهود وإتاحة السلع للمواطنين.

وتابع أن السكر والزيت والأرز والمكرونة والفول والشاي واللحوم الطازجة والمجمدة والسودانية والدواجن المجمدة والخضر والفاكهة ستكون جميعها متوفرة للمواطنين بالأسواق، وسيكون في السوق الواحد ركن خاص تحت مسمى "أهلا رمضان" ليكون به احتياجات رمضان.

واستطرد: "مكملين بتخفيضات من 30% إلى 40% في رمضان كما هو الحال حاليا وتصل إلى 50% في المنظفات".