"تحديات الأمن القومي المصري" ندوة بالمجمع الإعلامي بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية الأمن القومى فى منعة الدولة ضد أى تهديدات أو مخاطر ومقدرتها على حماية مصالحها الحيوية على المستويين الداخلى والخارجى والدفاع عن نسقها القيمى بما يحفظ هويتها، وتحقيق أهدافها التنموية الشاملة بأبعادها ومجالاتها (ومستوياتها المتعددة بما يدعم الإستقرار الإجتماعى والسياسي).

ومن جانبه أوضح دسوقي عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق قيام مركز النيل للإعلام بالزقازيق بتنفيذ، ندوة إعلامية تحت عنوان “تحديات الأمن القومي المصري” بمقر المجمع الإعلامى بالشرقية بحضور الدكتور عبد الرحمن الطحاوى مستشار التخطيط للتنمية المستدامة بجامعة الزقازيق وعضو المجلس القومى للمرأة بالشرقية والكاتبة الصحفية الدكتورة عبير فاروق، وذلك في إطار حملة " اتحقق قبل ماتصدق " والتى تقوم بها الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات.

أشار الدكتور عبد الرحمن الطحاوي مستشار التخطيط للتنمية المستدامة بجامعة الزقازيق وعضو المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إلى أهمية الدور التوعوي والتثقيفى لكل فئات المجتمع الشرقاوي والذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات متمثلاً فى المجمع الإعلامي ومركز النيل للإعلام بالمحافظة، موضحاً ماهية مفهوم الأمن القومى المصرى حيث أنه لا يعنى توفير الدولة أكبر قدر من الأمن والأمان للشعب فقط بل يمتد ليشمل الأمن الإجتماعى والغذائى والاقتصادي والعسكرى والثقافى كذلك الأمن السيبرانى والأمن الذى يشمل جميع مناحى الحياة.

كما تطرق الحديث إلي التحديات التى تواجهها الدولة المصرية من كافة حدودها من صراعات فى الدول الأخرى (السودان - اليمن ) بالإضافة إلى مواجهة حروب الجيل الرابع والشائعات.

كما أوضحت الدكتورة عبير فاروق، أهمية الوعي لدى المواطن المصري متمثلاً فى إدراكه بالمؤامرات التي تحاك له، لافتة إلى أنه عند الشدائد يتحد الشعب المصرى ويصطف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية لمواجهة أي خطر وتحديات تواجه الأمة المصرية، مشيرة إلى الرؤية المستقبلية وحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ سنوات فى ضرورة تسليح القوات المسلحة المصرية بأحدث الأسلحة فى العالم.