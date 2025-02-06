مياه الإسكندرية: ضعف المياه عن بعض مناطق غرب المحافظة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ضعف المياه عن مناطق (الورديان والقباري - بعض مناطق غرب الإسكندرية)، وذلك اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الخميس الموافق 6-2-2025 وحتى الساعة 12 ظهر اليوم التالي الجمعة الموافق 7-2-2025 ولمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الضعف نظرا لإصلاح الخط الناقل للمياه إلي غرب الإسكندرية قطر 1000 مم بالطريق الزراعي أمام نادى الصيد.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.