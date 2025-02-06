نادي بالم هيلز يتعاقد مع موراتوغلو الأولى للتنس في أوروبا

أعلن نادي بالم هيلز الرياضي، عن التعاقد مع موراتوغلو للتنس الرائدة عالميًا والأولى في أوروبا في مجال تدريب التنس، وذلك بهدف توفير أحدث البرامج التدريبية عالية المستوى للاعبي التنس من جميع الأعمار والمستويات في النادى بشرق وغرب القاهرة.

وتتميز موراتوغلو بتاريخ عريق في لعبة التنس يمتد لأكثر من 25 عامًا نجحت خلالها في تطوير العديد من اللاعبين الذين حققوا إنجازات بارزة على الصعيدين المحلي والدولي مما جعلها الأولى في أوروبا في لعبة التنس.

ويأتي هذا في إطار استراتيجية نادي بالم هيلز الرياضي، لاكتشاف المواهب وإعداد أبطال رياضيين للمنافسة على كبرى البطولات القارية والدولية وكذلك رعاية الرياضيين المحترفين وإلهام أجيال جديد من الأبطال، عبر عقد شراكات لضمان تقديم أحدث الأنظمة التدريبية سواء الفنية أو البدنية لتطوير مستوى اللاعبين والمدربين، هذا فضلًا عن تطوير منشآت رياضية عالمية لاستضافة وتنظيم البطولات الكبرى.

بالم هيلز يستعين بموراتوغلو

استعان نادي بالم هيلز الرياضي، بموراتوغلو لتطوير مستوى لاعبي التنس، نظرًا للتاريخ العريق، والتي أسسها المدرب العالمي باتريك موراتوغلو، الذي اشتهر بأساليبه الفريدة في تدريب اللاعبين، وساهم في رفع مستويات لاعبين كبار مثل سيرينا ويليامز وستيفانوس تسيتسيباس وكوكو غوف، ويركز "موراتوغلو" وفريقه على تطوير المواهب على جميع المستويات، بدءًا من الهواة وصولًا إلى المحترفين، وهو ما يجعلها متميزة في إعداد أبطال المستقبل في رياضة التنس، مما ينعكس بالإيجاب على تطوير مستوى لاعبي "بالم هيلز" بصفة خاصة واللعبة في مصر بوجه عام.

وأبدى طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لبالم هيلز، سعادته بهذه الشراكة، قائلًا: "الشراكة مع موراتوغلو هي خطوة مهمة نحو تشكيل مستقبل رياضة التنس في مصر، من خلال هذا التعاون، نؤسس معيارًا جديدًا للتميز الرياضي، ليس فقط من خلال تطوير المواهب الشابة، ولكن أيضًا عبر توفير مستوى عالمي من التدريب الذي يعكس مكانة مصر على خريطة الرياضة الدولية".

وأضاف، هذه الشراكة لا تقتصر فقط على تدريب اللاعبين، بل تساهم أيضًا في رفع مستوى التنس في مصر بشكل عام، حيث سيتاح للمواهب المصرية الفرصة للتعلم من أفضل المدربين في العالم.

واستكمل طنطاوي، "دعم الأجيال القادمة من لاعبي التنس المصريين للمنافسة على الساحة الدولية يعد من أولوياتنا في نادي بالم هيلز، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتنا في تطوير الرياضة في مصر من خلال بناء بنية تحتية رياضية متميزة، موراتوغلو بخبرتها الطويلة وسمعتها العالمية، ستكون شريكًا مثاليًا لتحقيق هذه الرؤية، وتقديم برامج تدريبية تضع اللاعبين المصريين على المسار الصحيح نحو النجاح العالمي.

وقال باتريك موراتوغلو، المدرب العالمي ومؤسس موراتوغلو للتنس: "تعد أكاديميتنا في نادي بالم هيلز الرياضي هي الأولى في إفريقيا، وستوفر فرصة فريدة للاعبين للتدريب تحت إشراف مدربين محترفين مهمتهم الأساسية هي تطوير مهاراتهم واتباع منهجية وخطط سليمه، لذلك، لن تقتصر دورها على كونها مركزًا للتدريب، وستشكل بيئة شاملة تجمع بين الشغف للنجاح والرؤية المستقبلية لصناعة الأبطال، مما يتيح للاعبين الفرصة لإطلاق إمكاناتهم الكاملة والمساهمة في تنمية مواهبهم.

وتوفر الشراكة مع أكاديمية موراتوغلو، للاعبي التنس المصريين فرصة التدريب في منشآت حديثة ومزودة بأحدث التقنيات، بهدف تشجيع الشباب المصري على ممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم للوصول إلى الاحتراف، وفي الوقت نفسه التدريب تحت إشراف مدربين عالميين، مما يسهم في رفع مستوى الرياضة المصرية بشكل عام، ويعزز من مكانة مصر في أن تصبح واحدة من أبرز الوجهات الرياضية في المنطقة.