القابضة للمياه تخصص جلسة نقاشية لإطلاق جائزة التميز الداخلي لمأمونية مياه الشرب والصرف

عُقدت جلسة نقاشية لمناقشة إطلاق جائزة التميز الداخلي لمأمونية مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن البرنامج التدريبى المفاهيم والمبادئ الرئيسية للتميز والأداء المؤسسي، الذي نظمته الشركة القابضة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بهدف نشر ثقافة التميز في إدارات الشركة والشركات التابعة، وتأتي الجائزة الداخلية ضمن استراتيجية الشركة لتحفيز الإدارات على تبني أفضل الممارسات التشغيلية وضمان مأمونية وجودة المياه في إطار جهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي.

وفى هذا السياق، استعرض الدكتور محمود عبد الرحمن، مدير عام مأمونية المياه بالشركة القابضة، المعايير المقترحة للجائزة والفئات الأولية المخصصة لها. وخلال الجلسة، تمت مناقشة هذه المعايير والفئات مع المشاركين بهدف جمع الملاحظات وتطوير نظام تقييم شامل وعادل يعزز من التنافس الإيجابي والتمهيد لإطلاق الجائزة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية إطلاق هذه الجائزة لتعزيز مفاهيم التميز المؤسسي وتحفيز الإدارات والعاملين على تحقيق أعلى مستويات الأداء. وأشار إلى أن مأمونية المياه تعد من الأولويات الاستراتيجية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.