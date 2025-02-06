مياه الشرب تنظم دورة تدريبية لتأهيل مدربين متخصصين بالتعاون مع VNG International

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية (VNG International)، دورتين تدريبيتين لتأهيل المدربين، على مدار أسبوعين، بحضور نخبة من المختصين من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلين من وزارة التنمية المحلية، وعدد من ممثلى شركات المياه والصرف الصحي، بهدف إعداد كوادر قادرة على نقل الخبرات وتقديم التدريب وفقًا لأحدث الأساليب والمنهجيات التعليمية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية الاستثمار في بناء القدرات وتنمية المهارات داخل قطاع المياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن تأهيل المدربين يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة عمليات التدريب والتطوير داخل القطاع، موضحًا أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع كفاءة العاملين ومواكبة التطورات التكنولوجية والمهارات الحديثة اللازمة لتعزيز الأداء المؤسسي.

وتناول البرنامج التدريبي مراحل تصميم برامج تدريبية متخصصة، بدءًا من تحديد احتياجات التدريب ووضع الأهداف التدريبية وصولًا إلى تنفيذ وتقييم البرامج التدريبية، كما تم التركيز على تنمية مهارات الاتصال، الإلقاء، وإدارة ورش العمل لضمان فاعلية التدريب وتحقيق الأهداف المنشودة.

استراتيجيات تعليمية مبتكرة

تناول التدريب طرق استكشاف المراحل الأساسية للتعلم التجريبي، بدءًا من الخبرة الملموسة وحتى التجريب النشط، ما يساعد المدربين على تصميم برامج تعليمية جذابة تلبي احتياجات المتعلمين المتنوعة، كما يلقي الضوء على أهمية النمذجة والتعلم بالملاحظة وفق نظرية باندورا لتعزيز الكفاءة الذاتية وبناء بيئات تعلم داعمة، مع تعزيز التعلم المستدام.

خارطة طريق لتطوير برنامج تدريب المتدربين

ركز البرنامج التدريبي على تمكين الكوادر التدريبية من اعتماد أساليب حديثة تعزز من جودة المحتوى التدريبي وتساهم في تحقيق نتائج تعليمية مستدامة من خلال الجمع بين التجربة والملاحظة والتطبيق العملي، وتقديم خارطة طريق واضحة لتطوير برامج تعليمية مبتكرة وفعالة.