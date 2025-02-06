شؤون البيئة يشن حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الطبية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلا عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وقام الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية بتشكيل لجنة من قسم المخلفات الصلبة والخطرة بجهاز شؤون البيئة بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية وإدارة العلاج الحر والنفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية للتفتيش المفاجئ على 2 مستشفى خاص بمدينة العاشر من رمضان، وأسفر التفتيش المفاجئ عن رصد المخالفات التالية (عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة - عدم وجود سجل بيئي وسجل مواد خطرة – عدم إتباع سياسة الفصل بين المخلفات العادية والنفايات الطبية الخطرة - انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة -عدم مطابقة غرفة النفايات للاشتراطات البيئية)، وتم تحرير محضرين جنح للمستشفيتين بأرقام (13368-13369) جنح أول العاشر من رمضان.