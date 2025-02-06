دراما رمضان 2025.. صفاء الطوخى والدة أحمد العوضى فى فهد البطل

صاحبة اداء متميز ومختلف، لها تاريخ طويل وحافل في الدرما المصرية

هي ابنة لعائلة فنية عريقة، فوالدها هو الأديب الكبير عبدالله الطوخي، ووالدتها هي الكاتبة القديرة فتحية العسال

كان تميزها في مجال الدراما التلفزيونية لافتًا وشاركت في العديد من المسلسلات

وفي السباق الرمضاني هذا العام تشارك النجم أحمد العوضي بطولة مسلسل فهد البطل.

المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، ويشارك في البطولة أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى عصام السقا، صفوة، عزت زين، عايدة رياض وآخرين

وكانت آخر أعمال صفاء الطوخى مسلسل بيت الرفاعى بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب

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