"وكيل صحة سيناء": استمرار إعفاء المرضى غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية

قال الدكتور أحمد سمير بدر ، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم إعفاء ١٤٥ مريضا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، لغير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر يناير الماضي

وأضاف الدكتور بدر في بيان، أن إدارة الخدمة الاجتماعية تساعد غير القادرين من المرضى، بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد تنفيذ بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.

بدوره أشار ابراهيم عبد الله ، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية، إلى إعفاء ١٦ مريض إعفاء كلي ١٢٩ مريض إعفاء جزئي بمستشفي العريش.

وأضاف أن الإخصائيين الاجتماعيين يؤدون واجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية، مشيرة إلى أن مساعدتهم واجب إنساني مشيرا إلى مساعدة عدد ٩ مرضي من جمعية اصدقاد المرضى بمبلغ ١٤٠٠جنيه.