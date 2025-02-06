رئيس جامعة بنها يستقبل نظيره ببدر في أسيوط

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، الدكتور مصطفي كمال أستاذ الكيمياء التحليلية ورئيس جامعة أسيوط الأسبق ورئيس جامعة بدر بأسيوط ، وذلك على هامش مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من أحد الباحثين بكلية العلوم بالجامعة بحضور الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم .

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، أنه تم خلال اللقاء بحث تفعيل سبل التعاون بين جامعة بنها وجامعة بدر أسيوط فى مختلف المجالات.

الجدير بالذكر أن رسالة الماجستير المقدمة من الباحث محمد حمدان السيد موضوعها " ابتكار حساسات ضوئية لاكتشاف وتقدير بعض الأدوية الحديثة

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور حماد كيله أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الأسبق بعلوم الزقازيق ، والدكتور علاء السيد أمين أستاذ وعميد كلية علوم بنها الأسبق والمشرف علي الرسالة.