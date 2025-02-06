محافظ البحيرة تتفقد أعمال رصف طريق علي ماهر بكفر الدوار| صور

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أعمال رصف طريق علي ماهر بمركز كفر الدوار بطول 8 كم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في مستهل جولتها، اليوم الخميس، بمركز ومدينة كفر الدوار لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق المركز.

وتابعت محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروع الذي يتم رصف 3 كم منه كمرحلة أولى بنسبة تنفيذ بلغت 70% وبتكلفة 16 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء من رصف باقي الطريق بطول 8 كم خلال الفترة المقبلة.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية، وإنجاز المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة لتحقيق أعلى استفادة للمواطنين، مشيرةً الى أن مشروعات تطوير الطرق تأتي ضمن أولويات المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها شريانًا رئيسيًا للتنمية وتسهيل حركة المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالتنسيق مع "حياه كريمة" والهيئة الهندسية لمتابعة تطهير المصرف المجاور للطريق، وذلك استجابةً لمطالب الأهالي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الجولة الدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، محمد بطيشة رئيس مركز ومدينة كفر الدوار والمهندسة كريمة عاشور مدير مديرية الطرق وأعضاء مجلس النواب عن مركز كفر الدوار.