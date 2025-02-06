طرح وحدات سكنية "محور متوسط الدخل" في دمياط الجديدة

أعلن المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة عن بشرى سارة للأهالي حيث قال انه في اطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتوفير وحدات سكنية بالمدن الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين " والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية لكافة الشرائح المجتمعية ، تم الموافقة على تنفيذ وإنشاء عدد ٣١ عماره سكنية بمنطقة تل الدير جنوب الحى الأول مشروع سكن لكل المصريين "محور متوسط الدخل " لوحدات كاملة التشطيب بنماذج ذات طابع حديث وذلك تلبية لرغبات المواطنين في توفير سكن مناسب بمدينة دمياط الجديدة.

كما أضاف المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة انه جارى طرح عمارات أخرى تلبية لرغبات المواطنين بالمدينة.

وتفقد المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يرافقة مديرى الأدارات المعنية أعمال رفع كفاءة ومعالجة الطريق الساحلى والذى يعتبر شريان رئيسى وهام لسكان المدينة والمترددين عليها والبدء فى الاعمال والذى اعتمد فى إعادة التأهيل والمعالجة على أستخدام ماكينة FDR وهى من المعدات الحديثة المستخدمة فى أعمال المعالجة ورفع كفاءة الطرق والتى تزيد من العمر الأفتراضى للطرق لعشرات السنوات والتغلب على إحدى أهم المشاكل التى تؤثر على الحركة المرورية وحدوث تلفيات بعدد من القطاعات بالطريق الساحلى والتى سبق معالجتها ووجه سيادته بسرعة الانتهاء من اعمال الصيانة للمناطق العاجلة بطريق مدخل المدينة الشرقى وامام كمين الاسعاف تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة الدورية وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمدن الجديدة.

فى سياق متصل تفقد رئيس الجهاز اعمال طبقة الأسفلت وأعادة تاهيل الطرق ضمن عملية احلال وتجديد وأعادة تاهيل شبكات الصرف الصحي بشارع المشتل بالحى الاول.

وأكد على أن عملية التطوير تشمل تطوير (تغير بعض خطوط الصرف المتهالكة /ورصف الطريق من بداية المستشفى العسكري حتى ميدان المنطقة الصناعية ) .