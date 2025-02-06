لأسباب صحية.. تغيير الحكم المساعد في مواجهة الأهلي وبتروجت

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إجراء تعديل على طاقم حكام مباراة الأهلي وبتروجت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة بالدوري المصري الممتاز.

وجاء التعديل بشكل اضطراري، بسبب مرض الحكم المساعد محمد مجدي سليمان، حيث تم استبداله بالحكم المساعد محمود أبو الرجال.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، لمواجهة بتروجيت اليوم الخميس في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الأهلي نظيره بتروجت اليوم الخميس الموافق 6 من فبراير في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.