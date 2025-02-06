باحث: يجب اتخاذ موقف عربي موحد لرفض مخططات تهجير الفلسطينيين| فيديو

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على أهمية وجود موقف عربي موحد لرفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من شأنه قلب الأمور، مشددًا على أن للدولة المصرية موقفا واضحا وقاطعا تجاه مسألة تهجير الشعب الفلسطيني باعتبارها من ثوابت الدولة المصرية منذ اليوم الأول للحرب حتى هذه اللحظة.

وشدد فوزي في مداخلة هاتفية، عبر قناة "إكسترا نيوز"، على ضرورة أن يكون هناك موقف قاطع من الشعب الفلسطيني برفض أي أطروحات خاصة بالتهجير، سواء التهجير القسري أو التهجير الطوعي كما تطرح بعض الدوائر الإسرائيلية منذ بداية الحرب حتى اليوم.

وتابع، «نحتاج إلى وحدة وطنية فلسطينية، ومصالحة وطنية فلسطينية- فلسطينية شاملة تدفع باتجاه وجود حالة من اللحمة الوطنية الفلسطينية وتنهي حالة الانقسام التي كان المستفيد الأكبر منها هو الاحتلال الإسرائيلي، وهناك أهمية لوجود موقف عربي موحد».

وذكر أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن تدرك أن لديها مصالح وشراكات مع الدول العربية وبعض الحلفاء في الإقليم والمنطقة العربية ربما تتجاوز مصالحها الأمنية والاستراتيجية مع دولة الاحتلال، مشددًا على ضرورة أن تبعث المواقف العربية برسائل لرفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية ورفض الأطروحات الخاصة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.